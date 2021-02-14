حمدوك: السودان على أتم الاستعداد للتعاون مع اليونيتامس

أبدى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأحد، استعداد بلاده للتعاون الكامل والتام مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية "اليونيتامس".

والتقى حمدوك اليوم بمكتبه بفولكر بيرتَس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ورئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة، عمر الشيخ.

وأوضح بيرتَس أنه بحث مع حمدوك حقيقة أن أولويات بعثة اليونتامس هي مُستمدّة من أولويات الحكومة الانتقالية والتي يأتي على رأسها حشد الموارد الاقتصادية في سبيل إنجاح الفترة الانتقالية.

وأضاف: "فلا يمكن الوصول لسلام وديموقراطية مستدامين بدون دعم الاقتصاد السوداني".

وتابع: "بعثة اليونتامس هي لكل السودان حكومةً وشعباً ولخدمة المجتمع بكل شرائحه وأطيافه، وليس لطرف واحد من أطراف السلطة الانتقالية".

كما أوضح بيرتس بأنه بصدد القيام برحلات لكل جهات البلاد مطلع مارس القادم لسماع أصوات السودانيين المختلفة.

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة، عمر الشيخ :"نشيد بالخبرات الشخصية والأكاديمية الطويلة لفولكر بيرتَس"، متوقعاً "تسخير هذه الإمكانيات والخبرات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأربعة الواردة في القرار(2524) الخاص بتكوين البعثة".

وأشار إلى أن حمدوك أبدى استعداد الدولة للتعاون التام مع بعثة اليونيتامس، ووعد بأن اللجنة الوطنية للتنسيق مع البعثة ستكون على صلة دائمة للتنسيق، لافتاً إلى أن ما تم خلال الأيام القليلة يوحي بأن التعاون سيستمر وسيثمر.