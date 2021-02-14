عقيلة صالح يبحث مع المنفى مستجدات الأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الاعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، أنه تم خلال اللقاء الذى عقد بمدينة القبة، بحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، بالإضافة إلى عدة ملفات هامة.
ووصل صباح اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسى الجديد الدكتور محمد يونس المنفى إلى مدينة البيضاء فى زيارة رسمية.
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