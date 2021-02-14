الرئاسة اللبنانية : الحريرى يحاول فرض أعراف جديدة خارج الدستور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت الوكالة اللبنانية للإعلام، قال مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية فى بيان إنه "فى كلمة الحريرى مغالطات كثيرة وأقوال غير صحيحة لسنا فى وارد الرد عليها".

وأضافت "مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى ذكرى، استشهاد والده الرئيس رفيق الحريرى، ليلقى كلمة، تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة العتيدة وضمنها مغالطات كثيرة وأقوالا غير صحيحة لسنا فى وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان".

وتابعت الرئاسة اللبنانية "لكن تكفى الإشارة إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المكلف فى كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".

وكان سعد الحريرى قد أكد فى كلمته المشار إليها، أن "التشكيلة الحكومية المقترحة التى قدمها إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون، جميع الوزراء بها من الاختصاصيين غير الحزبيين، وتخلو من الثلث الوزارى المعطل، وأن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات".

وأشار إلى أنه "لم يستأثر بعملية تشكيل الحكومة الجديدة"، نافيا صحة اتهامات "التيار الوطنى الحر" التابع لرئيس الجمهورية، بالاعتداء على الصلاحيات الرئاسية وحقوق المسيحيين فى الحكم.

وشدد على أن "التشكيلة الحكومية التى سبق وقدمها لرئيس الجمهورية، تضم 4 وزراء رشحهم عون بصورة مباشرة، إلى جانب وزير خامس مقرب بشكل كبير من رئيس البلاد"، على حد قوله.