الجزائر تمدد حظر التجوال فى 19 ولاية من بينها العاصمة

جدة - نرمين السيد - قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائرى "رئيس الوزراء"، اليوم الأحد، تمديد حظر التجوال المفروض فى 19 ولاية من بينها العاصمة من 10 ليلا إلى 5 فجرا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة 15 يوما.





وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، فإن القرار يشمل ولايات الجزائر العاصمة وباتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزى وزو، جيجل، سيدى بلعباس، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت، وغليزان.

وتضمن البيان، قرارا بالفتح الكلى لكافة المساجد مع منع دخول الأطفال والنساء وذوى الأمراض المزمنة، وفتح أسواق السيارات المستعملة مرة واحدة كل 15 يوما، وانتهاء تحديد أوقات بعض الأنشطة التجارية.

كما قررت الحكومة الجزائرية، إعادة فتح المطاعم ومحلات الأكل السريع والمقاهى مع التقيد بالإجراءات الوقائية، وعودة النشاطات الفندقية عدا إقامة الأعراس والحفلات، مع الفتح التدريجى والخاضع للمراقبة للمحطات الجهوية ومراكز العلاج بمياه البحر.

وبحسب البيان فإن الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ بداية من الغد.