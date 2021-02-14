متظاهرون ضد الأقنعة وقيود كورونا يشتبكون مع الشرطة وسط أثينا | صور وفيديو

ذكرت وسائل إعلام يونانية، أن مئات المحتجين اليونانيين غير الراضين عن ارتداء الأقنعة اشتبكوا مع الشرطة في وسط أثينا اليوم، الأحد.
وتدفق حوالي 400 متظاهر إلى ميدان سينتاجما، خارج البرلمان الوطني، بعد دعوة حاشدة على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على قواعد فيروس كورونا ، وفقًا لصحيفة بروتو ثيما الأسبوعية.
ورفعت لافتة كبيرة تقارن الأقنعة بالكمامات وتطالب الناس "باستعادة حياتنا" في الحشد.
كما حمل بعض الناس الأعلام اليونانية وغنوا النشيد الوطني.
واندلعت الاشتباكات عندما ألقى أحد المتظاهرين برتقالة على الشرطة.
ورد الضباط بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وتم القبض على عدة امرأة واحتاجت امرأة إلى رعاية طبية بعد أن أغمي عليها.
ودخلت اليونان في إغلاق على مستوى البلاد في أوائل نوفمبر للحد من انتشار الفيروس المستجد كورونا، وأولئك الذين يرفضون ارتداء القناع يواجهون غرامة قدرها 300 يورو (364 دولارًا).
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