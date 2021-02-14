الكويت.. القبض على عسكري أدار حسابات وهمية على تويتر لنشر أخبار سياسية كاذبة

ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عسكريًا يعمل في وزارة الداخلية بتهمة إدارة حساب وهمي على موقع "تويتر" والتنسيق مع حسابات وهمية لبث أخبار سياسية.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، نقلًا عن مصدر أمني، إن "صاحب الحساب بدأ حسابه عاديًا ثم تحوّل إلى حساب سياسي، وبعد المراقبة تبين أنه عسكري يعمل في قطاع المباحث، وهو على علاقة مع مسئول أمني".

وأوضح المصدر أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق معه أن الحساب يخصه، وأنه ينسق مع حسابات وهمية داخل وخارج الكويت، كما اعترف على حسابات أخرى يديرها، ويتواصل المسئولون عنها معه".