ضبط رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عسكريًا يعمل في وزارة الداخلية بتهمة إدارة حساب وهمي على موقع "تويتر" والتنسيق مع حسابات وهمية لبث أخبار سياسية.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، نقلًا عن مصدر أمني، إن "صاحب الحساب بدأ حسابه عاديًا ثم تحوّل إلى حساب سياسي، وبعد المراقبة تبين أنه عسكري يعمل في قطاع المباحث، وهو على علاقة مع مسئول أمني".
وأوضح المصدر أن "المتهم اعترف أثناء التحقيق معه أن الحساب يخصه، وأنه ينسق مع حسابات وهمية داخل وخارج الكويت، كما اعترف على حسابات أخرى يديرها، ويتواصل المسئولون عنها معه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت.. القبض على عسكري أدار حسابات وهمية على تويتر لنشر أخبار سياسية كاذبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.