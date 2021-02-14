الجزائر.. قرارات عاجلة بشأن كورونا والحجر الصحي.. والسلطات تفتح المساجد

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، تمديد إجراءات الحجر الصحي الجزئي من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا على 19 ولاية.

وقالت قناة "النهار" الجزائرية إن الولايات هي: "تنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، وسيدي بلعباس".

وذكرت أن السلطات أعلن الفتح الكلي لجميع المساجد على المستوى الوطني، إضافة إلى إعادة فتح المطاعم ومحلات الأكل السريع والمقاهي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتم تسجيل 183 حالة شفاء من الفيروس وفق نفس المصدر، بينما يتواجد 19 مريضا في العناية المركزة.