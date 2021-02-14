الآن| من الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة ليبيا الدور الثاني 2020 ..ونسبة النجاح للعلمي والأدبي

ظهرت نتيجة الثانوية العامة ليبيا الدور الثاني 2019-2020، والتي أعلن اعتمادها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم الليبية، فقد وجه مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، حول نتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية الليبية للقسم الأدبي والعلمي، والتي أعلنت نسبة النجاح بها، وتقدم بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين في الدور الثاني ، مؤكدا أن العام الدراسي 2019 و2020 كانت سنة صعبة للغاية.

أدخل رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا الدور الثاني

للحصول على نتائج الثانوية العامة ليبيا – الدور الثاني يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.

1- الدخول على رابط النتيجة من الموقع الرسمي

2- ملء الخانات الفارغة في الرابط وهي رقم الجلوس ورقم القيد.

3- الضغط على زر البحث عن النتائج وستظهر النتائج.

نتيجة الثانوية العامة ليبيا الدور الثاني نسبة النجاح

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، منذ قليل عن نسبة النجاح في شهادة الثانوية الليبية الدور الثاني، والتي جاءت على النحو التاني بالنسبة للقسم الأدبي فكانت النتائج كالتالي:

نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي القسم الأدبي

عدد الطلاب المتقدمون للامتحانات الدور الثاني بلغوا حوالي 9947 طالب .

عدد الطلاب الناجحون بامتحانات الدور الثاني 5596 طالب.

عدد الطلاب الراسبون بلغوا 4350 طالب.

نسبة النجاح في امتحانات الثانوية الليبية بلغت 56.26%.

وجاءت التقديرات كالتالي : حقق66 طالبا تقدير ممتاز.

وحقق 1577 طالبا تقدير جيد جدا.

وحقق 3229 طالبا تقدير جيد.

وحقق 724 طالبا تقدير مقبول.

نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي القسم العلمي

المتقدمون للامتحانات بلغوا 30200 طالبا.

عدد الطلاب الناجحون بلغوا 20825 الف طالبا.

عدد الطلاب الراسبون بلغوا 9359 طالبا.

نسبة النجاح بلغت 68.96%.

وجاءت التقديرات كالتالي :

عدد من حققوا تقدير ممتاز بلغوا 662 طالبا.

عدد من حققوا تقدير جيد جدا بلغوا 9524 طالبا.

عدد من حققوا تقدير جيد بلغوا 9442 طالبا.

وعدد من حققوا تقدير مقبول بلغوا 1197 طالبا.

نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي القسم الديني

بلغ عدد المتقدمون للامتحانات في الدور الثاني 134 طالبا، والناجحون بلغوا 69 طالبا، بينما الراسبون بلغوا 65 طالبا، بينما نسبة النجاح بلغت 51.49%، فيما جاءت التقديرات كالتالي :

ممتاز 4 طلاب .

جيدا جدا 25 طالبا.

جيد 40 طالبا.

مقبول لا شيئ.