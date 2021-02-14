امتحان الشهادة الاعدادية نهاية العام وامتحان واحد مجمع لطلاب النقل… آخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم ، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) وخوفًا على صحة وسلامة أبنائنا، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي، سواء من خلال الحضور الفعلي للطلاب داخل المدارس أو من خلال استكمال الدراسة عن طريق التعلم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020 م / 2021 م، حيث وجه سيادته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ) عند استئناف الدراسة بالمدارس.

امتحان الشهادة الاعدادية نهاية العام وامتحان واحد مجمع لطلاب النقل … آخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد 14 / 2 / 2021 م بأن يكون بداية امتحان الفصل الدراسي الاول لهذا العام يوم 28 فبراير حتى 4 مارس، في حين ضم امتحان الشهادة الاعدادية في امتحان واحد الترم الثاني وفي السطور التالية نستعرض ملخص قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

ملخص قرار الوزير الصادر اليوم 14 / 2 / 2021 م

1.عقد امتحانات صفوف النقل على أن يكون امتحان واحد مجمع لكل المواد في ورقة واحدة حسب مواعيد أقرتها الوزارة وهى كالآتي:

الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير.

الصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس.

الصف السادس يوم 2 مارس.

الصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس

الصف الثاني الاعدادي يوم 4 مارس.

2. امتحان الشهادة الاعدادية والثانوية العامة في نهاية العام وفي لجان مراقبة.

3. الصف الأول الثانوي حتى الثانى الثانوي ممتد حتى 9 مارس على أن تكون الامتحانات في شهر فبراير الكترونية، ثم امتحان كل شهر الكترونيًّا بالمنزل مارس وإبريل ومايو

4. عقد امتحان موحد لجميع المواد مرة كل شهر في مارس وإبريل ومايو ولا يوجد امتحان آخر العام.

5. عودة الدراسة يوم 10 مارس بنفس الوضع القائم، والحضور اختياريًّا متروك لولى أمر الطالب بعد كتابة تعهد بالدراسة بالمنزل وذهاب أولاده للمدرسة كل شهر لأداء الامتحانات

6. وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة سيكون امتحان آخر العام في شهر يوليو وسوف يكون الكترونيًّا لجميع الطلاب في لجان بالمدرسة آخر العام.

7. لا يوجد امتحانات من كي جي إلى الصف الثالث الابتدائي.

8 . توفير اللقاح لكل المعلمين والاداريين قبل نهاية مارس 2021 م

9. المواد غير المضافة للمجموع تم تأجيلها لنهاية العام.

10. مَن لايريد الامتحانات يُقدم اعتذار عن السنة ويُعيد السنة القادمة.