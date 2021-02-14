وفاة أردني تعرض لإطلاق نار في دينفر الأميركية

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان مواطن اردني تعرض لاطلاق نارصباح السبت في مدينة دينفر ولاية كولورادو التي يقطن بها مما أدى إلى وفاته،
و اضافت الخارجية انها تواصلت مع ذويه والسلطات المحلية للوقوف على حيثيات الحادث وتقديم كافة المساعدات الممكنة لذوية .
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