وفاة أردني تعرض لإطلاق نار في دينفر الأميركية

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان مواطن اردني تعرض لاطلاق نارصباح السبت في مدينة دينفر ولاية كولورادو التي يقطن بها مما أدى إلى وفاته،

و اضافت الخارجية انها تواصلت مع ذويه والسلطات المحلية للوقوف على حيثيات الحادث وتقديم كافة المساعدات الممكنة لذوية .