دوت الخليج :- أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود عن إصابة موظفين من كادر مكتب وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وأضاف الزيود أنه نظراً لتسجيل هذه الاصابات وحفاظا على صحة وسلامة الجميع قرر الوزير تعليق دوام كادر مكتبه في الوزارة فقط يومي الأربعاء والخميس وعزل نفسه لمدة 3 أيام في منزله، بالإضافة إلى عزل موظفي مكتبه في بيوتهم.
وأشار إلى أنه بناء على ما حدث سيتم تأجيل المواعيد والاجتماعات المقررة للوزير إلى مطلع الأسبوع المقبل والاعتذار من المعنيين بهذه اللقاءات والاجتماعات.
وأكد الزيود أن الوزارة تواصل استقبال مراجعيها في المركز، لافتاً إلى أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر أيضا في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العمل الاردني يعزل نفسه .. بعد اصابة موظفين بالسلالة الجديدة من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.