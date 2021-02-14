فلسطين والاردن يبحثان نتائج اجتماع الجامعة العربية حول القضية الفلسطينية

دوت الخليج :- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي.

وبحث الصفدي مع الوزير الفلسطيني، سُبل متابعة المخرجات الإيجابية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، الذي عقد بدعوة من المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة أمس، وأكد مركزية القضية الفلسطينية وإجماع الدول العربية على ثوابت تحقيق السلام الدائم والشامل.

وأكد الوزيران ضرورة البناء على الزخم السياسي الحالي والجهود الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد الوزيران على أهمية القرار الذي أجمعت عليه الدول العربية أمس في تأكيد الموقف العربي الموحد إزاء القضية الفلسطينية رسالة إلى العالم أجمع أن حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لحل الصراع، وأن الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين خطر على فرص تحقيق السلام العادل يجب إطلاق تحركات فاعلة لوقفها. وأكد الوزيران مؤسسية التنسيق الأردني الفلسطيني المستمر، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس، وأكدا استمرار التنسيق والتشاور مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وجميع الأشقاء في الجهود المستهدفة تحقيق التقدم في العملية السلمية، وصولاً إلى السلام العادل الذي سيلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وثمّن المالكي جهود المملكة، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني لتلبية حقوقه المشروعة. كما ثمّن المالكي جهود جلالته، الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، في حمايتها ورعايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم.

بترا