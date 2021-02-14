مسؤول ديمقراطي بالنواب الأميركي: حزب الله إرهابي وأحد وكلاء إيران

دوت الخليج :- أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، استياءه من استمرار حضور حزب الله في حكومة لبنان.
وقال ستيني هوير، أن حزب الله يمنع تحقيق السلام في لبنان، ويجب محاسبته على انتهاكاته.
كما أضاف حزب الله منظمة إرهابية وأحد وكلاء إيران، مبيناً أنه يجب منع إيران ووكلائها من نشر الإرهاب.
اغتيال لقمان
وقال إن لبنان عانى كثيرا ويستحق السلام والحرية، معربا عن استيائه من اغتيال لقمان سليم.
يذكر أن قوى الأمن اللبنانية كانت عثرت على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفة المنتقدة لحزب الله مقتولاً بالرصاص صباح أمس الخميس في جنوب البلاد.
وسليم البالغ من العمر 58 عاماً، باحث وناشط مدافع عن حقوق الإنسان، وملتزم التوعية الثقافية والسياسية حول مواضيع المواطنة والحريات، وناقد في مقالاته وإطلالاته التلفزيونية لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان.
وكانت عائلته أبلغت عن اختفائه مساء الأربعاء، مشيرة إلى أنه غادر قرية جنوبية وكان يفترض به أن يعود إلى بيروت.
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