قطر تؤكد دعم لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار بيروت وللنهوض من أزماته

دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة ستواصل مساعدة لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أنهم يجددون دعمهم للبنان للنهوض من أزماته.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أثناء زيارته العاصمة اللبنانية: "قطر تقوم بتأهيل عدد من المدارس التي تضررت بانفجار المرفأ".
ودعا وزير الخارجية القطري القوى السياسية اللبنانية إلى "تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية"، مؤكدا أن زيارته هي "رسالة دعم ولحث المسؤولين على تشكيل الحكومة".
وأشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أنه "لا يوجد أي مبادرة لدعوة القادة اللبنانيين إلى الدوحة لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة".
المصدر: RT
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