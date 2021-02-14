لقاح كورونا متاح فـي صيدليات أميركا

واشنطن ـ وكالات: انطلقت عملية تطعيم مواطنين أميركيين في الصيدليات في أنحاء الولايات المتحدة، بعد حصولها على مليون جرعة لقاح من قبل إدارة الرئيس جو بايدن. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن هذه الخطوة التي بدأت الجمعة، تعد مؤشرا جديدا على تسارع وتيرة حملة التطعيم بالولايات المتحدة. وبدأ نحو 6500 صيدلية والمتاجر التي تبيع الأدوية، تطعيم مواطنين أميركيين بالجرعة الأولى من اللقاح في إطار شراكة فيدرالية.

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