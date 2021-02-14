ارتداء كمامة مزدوجة يوفر مستويات حماية عالية ضد كورونا

■ السعودية تمدد قيود كورونا 20 يوما إضافية

■ الإمارات تعلن تطعيم أكثر من 5 ملايين

■ لبنان يبدأ حملة التطعيم بلقاح «فايزر»

■ العراق يغلق المتاجر ويفرض حظر تجول 3 أيام

■ تمديد إجازة نصف العام الدراسي فـي مصر

واشنطن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

ذكر تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الرائدة في مجال الصحة العامَّة، أكدت أن ارتداء كمامة مزدوجة «قناعين واقيين» في آن واحد، يمكن أن يوفر مستويات عالية للغاية من الحماية ضد انتشار فيروس كورونا الجديد والإصابة به. وأضاف التقرير نقلا عن باحثين في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها استكشفوا الفعالية الشاملة لأساليب ارتداء الكمامات المختلفة من خلال التجارب المعملية، والتي كشفت أنه عندما يرتدي الفرد كمامة واحدة فقط، سواء كانت جراحية أو مصنوعة من القماش، فإنه يمنع حوالي 40% من الجسيمات الفيروسية. ومع ذلك، تبين أن ارتداء كمامة مصنوعة من القماش فوق أخرى جراحية، يمكن أن يمنع نحو 80% من الجسيمات. وأفاد الباحثون بأنه يمكن منع انتقال الفيروس بنسبة 95% عندما يتم ارتداء كمامتين. وكشف الباحثون أيضا أن الكمامات الأكثر إحكاما على الوجه يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ الفعالية الإجمالية للأقنعة. وتتمثل إحدى الطرق الخاصة لتحسين إحكام الأقنعة الطبية في التأكد من أن تكون «معقودة ومثنية». ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال الجمع بين الزوايا وحلقات الأذن على كل جانب، وعقد حلقات الأذن معا بحيث يتم ربطها بالقناع، ثم ثني وتسطيح مادة القناع الإضافية الناتجة لتقليل الفجوات الجانبية.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 109 ملايين و 166 ألفا و257 حالة.

خليجيا، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا لمدة 20 يوما إضافيا، قابلة للتمديد. وتشمل القيود ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً. من جهتها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في الدولة تجاوز الـ 5 ملايين شخص. وأشارت الوزارة إلى أن معدل توزيع اللقاح يتم بواقع 50.61 جرعة لكل 100 شخص. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل 13 حالة وفاة و3167 إصابة جديدة بالفيروس.

إلى ذلك، انطلقت صباح امس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان من مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت وقد تسلم لبنان السبت الدفعة الأولى من لقاح (فايزر ـ بيوإنتيك» المضاد لفيروس كورونا. ويبلغ حجم الدفعة نحو 28 ألفا و500 جرعة من أصل مليونين و100 ألف جرعة تعاقد عليها لبنان مع «فايزر» بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي. بدورها أعلنت الحكومة العراقية إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا. في سوريا ارتفعت حصيلة الاصابات بعد تسجيل 70 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الاصابات الى 44 ألفا و446 إصابة. في ليبيا شهدت مدن الجنوب الليبي خصوصا مدينة سبها، انتشارا كبيرا في العدوى وزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية، مما ينذر بأزمة إنسانية حقيقية. وبحسب المتحدث باسم المجلس البلدي في سبها أسامة الوافي، فإن البلدية اكتشفت 114 حالة في 5 أيام. في المغرب أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 478135. في مصر قررت الحكومة مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا إضافيا. بحسب ما ذكر موقع «بوابة الأهرام». وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة.

دوليا، نشرت وزارة الدفاع الأميركية 20 فريقا عسكريا إضافيا من المختصين بالتطعيم للمساعدة في عمليات التطعيم بأنحاء أميركا.مما يضع الوزارة في طريقها إلى نشر زهاء 19000 عسكري. في السياق أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 44299 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 1043 حالة وفاة. بينما قالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، إن بلادها تلقت أول 100 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا «سبوتنيك 5» الروسي. من جهتها فرضت فرنسا قواعد أشد صرامة لوضع الكمامات وفرض حظر تجول حول ساحل بحر المانش، حيث تنتشر السلالة جديدة من الفيروس بسرعة في مناطق متعددة من فرنسا. بدورها أعلنت وزارة الزراعة البولندية اكتشاف سلالة من فيروس كورونا في حيوان المنك في مزرعة شمال بولندا يمكنها الانتقال إلى البشر والعكس صحيح. آسيويا، وافقت اليابان على استخدام لقاح «فايزر ـ بيوإنتيك» ضد فيروس كورونا، مما يمهد الطريق أمام بدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال أيام.