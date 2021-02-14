أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال علي الشرفي

الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال علي الشرفيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال والشخصية الوطنية المؤتمرية الشيخ علي عبدالله المحروقي الشرفي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ أحمد عبدالله الشرفي واخوانه، ونجل الفقيد الشيخ عبدربه علي عبدالله الشرفي واخوانه وكافة أسرة آل الشرفي بمنطقة الشرف مديرية البيضاء بهذا المصاب.

ونوه بمناقب الفقيد وجهده الخيري وعطائه الانساني وسعيه المتواصل لإصلاح ذات البين والمساهمة في استقرار المجتمع في مديرية البيضاء.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه وقبيلته بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.