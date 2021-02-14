أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، عن تقديم 49,967 جرعة تطعيم للقاح فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى 5,055,231 جرعة.

وبلغ معدل توزيع لقاح كورونا في دولة الإمارات، 51.11 جرعة لكل 100 شخص، وفق ما ذكرت وكالة وام. يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات.. أكثر من 5 ملايين جرعة مقدمة من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.