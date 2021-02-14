عقيلة صالح : ما يحصل الآن فى ليبيا هو نتاج مبادرتى فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح عقيلة فى تصريحات لوسائل إعلامية ليبية، اليوم الأحد، "نجحنا فى حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم، مشيرا إلى أن دخل النفط جُمّد حتى تتولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة"، حسبما أفادت قناة "العربية".

كما تحدث عقيلة صالح عن أهمية وإيجابية التحركات التى قام بها للوصول إلى سلام دائم، وفى حقن دماء الليبيين ولم شملهم، وذلك فى إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذى وقع بين طرفى الصراع الليبى فى جنيف شهر أكتوبر من العام الماضى.

كما أشار عقيلة إلى اتفاق النفط الموقع بين ممثلى الجيش الليبى ونائب المجلس الرئاسى أحمد معيتيق، والذى استأنف بموجبه إنتاج النفط، وينص على التوزيع العادل لإيرادات النفط، على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) وتجميد دخل النفط إلى حين تعيين حكومة جديدة.