جونسون : تبرئة ترامب دليل رسوخ الديمقراطية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن مساءلة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، التى انتهت إلى تبرئته من التهم الموجهة إليه، تدل على رسوخ الديمقراطية الأمريكية.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال جونسون، اليوم الأحد: "أعتقد أن المحاكمة فى أمريكا توحى بكل وضوح بأنه بعد كل هذه الجلبة فإن الديمقراطية الأمريكية تبقى قوية ويبقى الدستور الأمريكى قويا ومستقرا". وأمس السبت، أخفق مجلس الشيوخ الأمريكى فى التوصل إلى أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وذلك فى ختام محاكمة استمرت خمسة أيام فى مبنى الكونجرس، الذى اقتحمه مؤيدو ترامب مطلع يناير، لمنع تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

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