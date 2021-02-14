مصدر عسكرى سودانى : إثيوبيا تحشد قواتها على الحدود

جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز" عن مصدر عسكرى سودانى، اليوم الأحد، قوله إن إثيوبيا تحشد قواتها على الحدود مع السودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات على الحدود خلال الساعات الماضية.





وفى وقت سابق من اليوم الأحد، استنكرت الخارجية السودانية "العدوان الذى قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراض تتبع للسودان قانونا فى انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه". وحملت الخارجية السودانية، إثيوبيا، المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، مطالبا "عليها الكف فوراً عن تعديها على أراضى السودان". وأشارت الخارجية السودانية، إلى أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله.

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