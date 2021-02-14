اليونان تسجل 622 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان أنها سجلت 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الهيئة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية جائحة كورونا بلغ 172128 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6126 حالة، مع الإشارة إلى أن متوسط أعمار المتوفين هو 79 سنة.
وأضافت أن 301 شخص يخضعون للتنفس الاصطناعي في وحدات العناية المركزة ويبلغ متوسط أعمارهم 70 سنة.
وأشارت الهيئة إلى أن 1218 شخصا غادروا وحدات العناية المركزة منذ بداية الجائحة بعد تحسن حالتهم الصحية.
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