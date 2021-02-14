اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي انتهت إلى تبرئته من التهم الموجهة إليه، تدل على رسوخ الديمقراطية الأمريكية.
وقال جونسون لقناة CBS التلفزيونية اليوم الأحد: "أعتقد أن المحاكمة في أمريكا توحي بكل وضوح بأنه بعد كل هذه الجلبة فإن الديمقراطية الأمريكية تبقى قوية ويبقى الدستور الأمريكي قويا ومستقرا".
وفي 13 فبراير، أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي في التوصل إلى أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وذلك في ختام محاكمة استمرت خمسة أيام في مبنى الكونغرس، الذي اقتحمه مؤيدو ترامب مطلع يناير، لمنع تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وأسفر اقتحام مبنى الكابيتول عن مقتل أربع من أنصار ترامب وأحد رجال الشرطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: تبرئة ترامب دليل استقرار الديمقراطية الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.