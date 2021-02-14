السفارة الأمريكية تهنئ البحرين بالذكرى الـ «20» لميثاق العمل الوطني

هنأت سفارة الولايات المتحدة مملكة البحرين قيادةً وشعبًا بمناسبة الذكرى العشرين للاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، لقد كان الـ 14 من فبراير 2001 بمثابة فصل جديد للبحرين حيث شكل الاستفتاء الدستوري حجر الزاوية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ووفقًا لما نشرته القبس تعد مناسبة ميثاق العمل الوطني فرصة للتأكيد على تاريخ وإنجازات الشعب البحريني ، و المصالح والقيم المشتركة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين.
وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تقدر عاليًا شراكتنا الاستراتيجية القوية مع مملكة البحرين ، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتعليم والأمن والثقافة.
أكدت السفارة تطلعها لاستمرار التعاون الوثيق مع حكومة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، والعمل مع جميع شركائنا في البحرين لضمان مستقبل مزدهر وآمن وسلمي لكلا بلدينا والمنطقة.
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