واشنطن وسول تخططان لمناورات عسكرية تستهدف عملا حربيا ضد جيش كوريا الشمالية

تناقش الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خططًا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في عام 2021 بعد توقف دام ثلاث سنوات، حسبما ذكرت صحيفة كوريا هيرالد، نقلًا عن مصادر مجهولة.

وبحسب ما ورد ، فإن التدريبات العسكرية، التي كانت تُجرى في السابق على أساس سنوي، ستُجرى في منتصف مارس وستستمر تسعة أيام.

وكما في المناورات السابقة، ستحاكي واشنطن وسول العمل العسكري ضد القوات الكورية الشمالية، كما تدعي الصحيفة الكورية الجنوبية.



وبحسب ما ورد يناقش البلدان تفاصيل التدريبات - المقياس والإطار الزمني وما إذا كانت ستتضمن سيناريوهات إضافية.



ومن بينها تولي سول قيادة القوات العسكرية، على عكس المخطط الحالي الذي تسيطر فيه الولايات المتحدة في حالة نشوب حرب.