البادي أظلم .. كامالا هاريس نائبة بايدن قد تواجه محاكمة عزل على غرار ترامب

حذر السناتور ليندسي جراهام من أن الجمهوريين قد يتحركون لعزل نائبة الرئيس كامالا هاريس، بحجة أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ بشأن استفزاز أعمال الشغب في الكابيتول "فتحت صندوق باندورا".

في حديثه على قناة "فوكس نيوز صنداي"، بعد يوم من تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 مقابل 43 صوتًا على تبرئة الرئيس السابق من تهمة واحدة تتعلق بـ "التحريض على التمرد"، قال الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا إن دعم نائبة الرئيس لصندوق ينقذ المحتجين خلال الصيف قد يتركها عرضة لنفس العقوبة.

قال جراهام:"إذا كنت تستخدم هذا النموذج، فأنا لا أعرف كيف لا يتم عزل كامالا هاريس إذا استولى الجمهوريون على مجلس النواب".

وأضاف:"لأنها في الواقع أنقذت مثيري الشغب وعاد أحد مثيري الشغب إلى الشوارع وكسر رأس أحدهم. لقد فتحنا صندوق باندورا هنا وأنا حزين على البلد؟".

تصريحات جراهام تشير إلى دعم هاريس لصندوق مينيسوتا للحرية، قبل أن تصبح نائبة الرئيس بايدن، مما ساعد المتظاهرين على دفع الكفالة عند إلقاء القبض عليهم.

وكانت هاريس قد كتبت عبر تويتر في يونيو الماضي:"إذا كنت قادرًا على ذلك ، توجه إلى MNFreedomFund للمساعدة في إخلاء سبيل المحتجين على الأرض في مينيسوتا".

لكن الصندوق، الذي عارض مفهوم الكفالة النقدية، استخدم لتأمين إغاثة عدد من المجرمين العنيفين المدانين وكذلك المتظاهرين خلال الصيف الذين كانوا يحتشدون ضد وفاة جورج فلويد على يد ضباط شرطة مينيابوليس. بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.