سفير فرنسي سابق بأمريكا يفضح ترامب: حاول تشويه سمعة ماي وميركل أمام ماكرون

وصف رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي بـ "الخاسرتان" ، وفقًا لمبعوث فرنسا السابق إلى أمريكا، جيرار أرو.

وفي مقابلة مع برنامج وثائقي على قناة بي بي سي بعنوان "ترامب يأخذ العالم" ، قال "أرو" إن ترامب سأل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رأيه في ميركل وماي أثناء زيارته إلى فرنسا للاحتفال بيوم الباستيل 2017، وقبل أن يرد ماكرون، وفقًا لأرو، قال ترامب: "إنهما خاسرتان".

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وأضاف أرو إن "ماكرون لم يقل شيئا" ردا على التصريحات.