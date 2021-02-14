إصابات كورونا تتجاوز 109.1 مليون عالمياً
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم، أن حصيلة المصابين تجاوزت 109 ملايين و129 ألف إصابة، تعافى منهم ما يربو على 81 مليونا و309 آلاف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليونين وأكثر من 406 آلاف وفاة.
وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم السبت، تراجعا في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 372 ألفا و395 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,182 حالة وفاة.
وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.
واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (496,063 وفاة)، والبرازيل (238,647 وفاة)، والمكسيك (173,771 وفاة)، والهند (155,673 وفاة)، وبريطانيا (116,908 وفيات).
فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,196,964 إصابة)، والهند (10,904,940 إصابة)، والبرازيل (9,811,255 إصابة)، وروسيا (4,071,883 إصابة)، وبريطانيا (4,027,106 إصابات).
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