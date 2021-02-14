الخرطوم: اعتداء إثيوبيا على أراضينا تصعيد مؤسف وانتهاك مباشر لسيادة السودان

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم بحسب "وكالة الأنباء السودانية"، إن اعتداء إثيوبيا على الأراضى السودانية تصعيد مؤسف له ولا يمكن قبوله.

وفى ما يلى بيان وزارة الخارجية: "يدين السودان ويستنكر العدوان الذى قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضٍ تتبع له قانوناً، فى انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابى بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن .. إن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وإنه من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار فى المنطقة، وإن السودان يحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، واتساقاً مع خياراته، فإنه يطلب منها الكف فوراً عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها".