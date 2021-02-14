السودان يتهم القوات الإثيوبية بعبور حدوده وتصاعد حدة التوتر

جدة - نرمين السيد - وكانت شبكة "سكاى نيوز" نقلت عن مصدر عسكرى سودانى، اليوم الأحد، قوله إن إثيوبيا تحشد قواتها على الحدود مع السودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات على الحدود خلال الساعات الماضية.

وفى وقت سابق من اليوم الأحد، استنكرت الخارجية السودانية "العدوان الذى قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراض تتبع للسودان قانونا فى انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه".