وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، قال بايدن فى تصريح خلال ذكرى الهجوم الذى أوقع 17 قتيلا فى 14 فبراير 2018، إنّ "هذه الإدارة لن تنتظر إطلاق النار الجماعى القادم" للتحرك.
وأضاف "أدعو الكونجرس اليوم إلى سن إصلاحات سليمة فى ما يتعلق بالسلاح"، وطالب بفرض مراجعة سجلات المشترين "فى كل عمليات البيع"، وحظر الأسلحة الرشاشة وشواحن الذخيرة عالية السعة.
واعتبر جو بايدن أنه يجب أن "نضع حدا لحصانة مصنّعى الأسلحة الذين يضعون عن دراية أسلحة حرب فى شوارعنا".
وفتح نيكولاس كروز البالغ 19 عاما النار فى معهد مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوى، جنوب شرق فلوريدا فى عيد الحب عام 2018، ما أسفر عن مقتل 14 طالبا وثلاثة مشرفين قبل أن يتم القبض عليه.
وكان كروز قد طرد من المعهد قبل ذلك بعام "لأسباب تأديبية"، وتمكن من شراء رشاش نصف آلى بشكل قانونى رغم أن سجله يحوى مشاكل نفسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يدعو للحد من تداول الأسلحة النارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.