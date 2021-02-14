هزة أرضية بقوة 5.1 درجة قرب جزر لويوت التابعة لكاليدونيا الجديدة 

سجل علماء الزلازل هزة أرضية بقوة 5.1 درجة بالقرب من مجموعة جزر لويوت التابعة لكاليدونيا الجديدة (منطقة خارجية تابعة لفرنسا)، في المحيط الهادئ. ووقعت الهزm في الساعة 15:01 بالتوقيت العالمي المنسق (18:01 بتوقيت موسكو)، على عمق 10 كلم. في 11 فبراير الحالي، تم تسجيل هزة بقوة 6.4 درجة قبالة سواحل كاليدونيا.

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