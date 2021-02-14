مصادر ليبية تكشف حقيقة وفاة صفية فركاش زوجة معمر القذافي

نفت مصادر مقربة من عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الأحد، صحة الأنباء التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاة عقيلته صفية فركاش.
ونقل موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" عن المصادر قولها إن "هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة"، داعية إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وتداولها.
وكانت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت أخبارًا عاجلة تفيد بوفاة صفية فركاش، عقب دخولها للعناية المركزة
يشار إلى أن صفية فركاش من مواليد عام 1952 بمدينة البيضاء، وتتحدر من قبيلة البراعصة، وكانت تعمل ممرضة حين تعرف إليها القذافي بالمستشفى عندما أصيب بوعكة صحية عام 1970، ثم تزوجها العام نفسه.
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