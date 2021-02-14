روسيا: المسلحون في سوريا يحضرون لأعمال استفزازية ضد دمشق

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، أن المسلحين يستعدون لأعمال استفزازية ضد الحكومة السورية في مناطق وقف التصعيد.
وقال في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم": "حسب المعلومات المتوفرة، فإن مقاتلي الجماعات المسلحة يستعدون لاستفزازات من أجل اتهام القوات الحكومية السورية بضرب مناطق سكنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب".
ولفت إلى أنه "تم تسجيل نشاط لعناصر جماعة "تحرير الشام" الإرهابية في منطقة الفوعة بمحافظة إدلب، مشيرا إلى وصول مجموعة من "الخوذ البيض"، التي تتهمها دمشق بصلات مع المتطرفين والقيام بأنشطة معادية، إلى محافظة إدلب مع معدات تصوير.
وأضاف: "المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الزمر المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والسير في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".
من جهتها، وصفت الخارجية الروسية أنشطة المجموعة، بأنها "عنصر من عناصر حملة إعلامية لتشويه سمعة الحكومة السورية، وحملتها مسؤولية الاستفزازات المحتملة.
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