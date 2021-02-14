نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وسبب وفاة مريد البرغوثي الشاعر والأديب الفلسطيني عن عمر 77 عاماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تفاصيل وسبب وفاة مريد البرغوثي ، حيث أعلنت الصحف الفلسطينية الرسمية منذ قليل أخبار تُفيد عن وفاة الشاعر مريد البرغوثي عن عمر يناهز ال77 عاماً، ولعل الجميع في أنحاء الدول العربية ترغب الآن في معرفة كافة التفاصيل عن أخبار وفاة الشاعر مريد البرغوثي وسبب وفاة مريد البرغوثي تغمده الله بواسع رحمته كما يريد الجميع معرفة موعد ومكان صلاة الجنازة على الشاعر مريد البرغوثي.

وفاة الشاعر مريد البرغوثي

صدر عن شبكة رصد الإخبارية منذ قليل خبر وفاة الشاعر مريد البرغوثي عن عمر يناهز 77 عاماً، وقد نعى نجله الشاعر تميم البرغوثي والدة عبر الصفحة الشخصية الموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بنشر صورة سوداء مع كتابة اسمه، في إشارة لوفاته والحداد عليه.

والجدير بالذكر أن الشاعر والأديب مريد البرغوثي ولد في اليوم الثامن من شهر يوليو لعام 1944م بقرية تُسمى دير غسانه بشمال رام الله بوسط الضفة الغربية،وكان مريد البرغوثي قد تلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية وسافر إلى مصر خلال عام 1963 والتحق بجامعة القاهرة وتخرج من قسم اللغة الإنجليزية عام 1967م.

وتزوج الشاعر مريد البرغوثي من الروائية المصرية المعروفة والمشهورة رضوي عاشور والتي رحلت خلال نهاية عام 2014 الماضي، وللبرغوثي 12 رواية ديوان شعري والتي من أبرزها رواية رأيت رام الله، كما – حصل الشاعر مريد البرغوثي على جائزة فلسطين في الشعر العام 2000.

سبب وفاة مريد البرغوثي

أما فيما يخص سبب وفاة مريد البرغوثي، فلم يتم صدور أي خبر أو تفاصيل عن سبب وفاة مريد البرغوثي حتى الآن واكتفت عائلة البرغوثي بالبوح عن خبر الوفاة فقط، هذا وسنتابع معكم أول بأول ما سيتم نشره ممن أخبار خلال الساعات القادمة لربما يتم صدور أي بيان أو خبر يخص سبب وفاة الشاعر مريد البرغوثي.