جدول حصص الأسبوع الخامس على قنوات عين التعليمية

جدول حصص الأسبوع الخامس على قنوات عين، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية أمس الثالث عشر من شهر فبراير والموافق يوم السبت بوضع جدول الحصص الأسبوعية للأسبوع الدراسي الخامس لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتي يتم عرضها على قنوات عين التعليمية لجميع المراحل التعليمية المختلفة، كما وتعاد تلك الحصص مرة أخرى على قناة اليوتيوب الخاصة بقناة عين التعليمية.

جدول الحصص اليومي للأسبوع الخامس

قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بإعلان جدول الأسبوع الخامس للمرحلة الابتدائية للصف الأول والثاني والثالثة في بث مباشرة يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا على قناة عين التعليمية ويعاد على قناة اليوتيوب، وكذلك جدول الصف الرابع والخامس والسادس في بث مباشر من قناة عين التعليمية بتمام الساعة الثالثة عصرًا ويتم إعادته طوال اليوم أو بزيارة رابط القناة الموجود على يوتيوب.

وأعلن الوزارة جدول الحصص اليومية للصف الأول والثاني والثالث المتوسط للأسبوع الدراسي الخامس في بث مباشر خلال قناة عين في تمام التاسعة صباحًا، وكذلك يضاف جدول المرحلة الثانوية لقناة عين.

تردد قناة عين التعليمية

تم الاعتماد على قنوات عين التعليمية للتعليم في الفصل الدراسي الثاني الحالي، نتيجة لعدم وجود إمكانية لنزول الطلاب والحضور في المدرسة والصفوف الدراسية، لذلك فإن هناك اهتمام كبير بقناة عين التعليمية حتى تتمكن من توفير جو يحاكي جو الفصل الدراسي الحقيقي، من شرح جيد ومناسب للطالب.

ولطلاب جميع المراحل التعليمية المختلفة يمكن تنزيل قنوات عين التعليمية على تردد 12437 وذلك على عربسات، أو يمكن متابعة قناة عين التعليمية لمشاهدة جميع الدروس التعليمية لجميع المراحل التعليمية المختلفة الموجودة على اليوتيوب.

جدول الحصص اليومية لجميع المراحل التعليمية

نعرض عليكم الآن جداول جميع المراحل التعليمية للطلاب في المملكة العربية السعودية:

بعد عرض جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي الخامس، يمكن الآن للطلاب أن يتعرفوا على مواد اليومي الدراسي أولًا بأولًا لمذاكرة دروسهم.