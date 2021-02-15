تردد قناة الراي الجديد Alrai TV 2021 على نايل سات وعربسات

تردد قناة الراي حيث شهد التليفزيون الكويتي في السنوات الأخيرة قفزة في مجال الإعلام، وبدأت القنوات الكويتية في الظهور والارتفاع ليصبح لها مكانة مرموقة بين باقي القنوات العربية، وكان من بينهم قناة الراي التي شهدت شهرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية لما تقدمه من برامج هامة من خلالها، لذا أصبح البحث عن تردد القناة من أكثر الأسئلة شيوعاً على جوجل وغيره من المحركات، ولأجل هذا سوف يكون مقالناً وافياً بالمعلومات عنها.

القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة: 11678

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي v

القمر الصناعي: عريسات

التردد: 11765

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تقوم قناة الراي الكويتية عبر شاشتها بتقديم برامج متنوعة تخص جميع أفراد الأسرة، حيث تقوم بتقديم بعض المسلسلات الخليجية المشهورة، كما أنها تقدم فقرة من الأغاني على مدار اليوم.

تحتوي قناة الراي الكويتية على نشرة أخبار مختصة بتقديم جميع الأنباء والأخبار عن ما يحدث في دول الخليج والعالم العربي، ودول العالم بشكل عام، كما أن لديها نشرة أخبار للطقس والأحوال الجوية.

أنشئت قناة الراي الكويتية في عام 2004، باعتبارها أول قناة كويتية تظهر على النايل سات مما جعلها تتسع في شهرتها، وألهمت لكثيرين للنهوض بالتلفزيون الكويتي فتتالت انشاء القنوات الخليجية.

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تمتلك قناة الراي الكويتية بعض البرامج المميزة التي تبثها على مدار اليوم لإرضاء جميع الأذواق بداية من الصغار والشباب وحتى كبار السن من الرجال والنساء، ومن هذه البرامج:

برنامج رأيكم شباب: وتقوم فكرته على مناقشة المشاكل الشبابية المنتشرة في هذه الأوقات، بالإضافة لعرض بعض الأفكار لحلها، وتمكين الشباب من التواصل عبر الهاتف والمشاركة في ابداء الراي.

وتقوم فكرته على مناقشة المشاكل الشبابية المنتشرة في هذه الأوقات، بالإضافة لعرض بعض الأفكار لحلها، وتمكين الشباب من التواصل عبر الهاتف والمشاركة في ابداء الراي. برنامج نشرة الأخبار: وهي الفقرة الأكثر أهمية على القناة، حيث تقوم القناة بعرض أبرز الأحداث العالمية والمحلية التي تشهدها دول العالم في عجالة، بالإضافة إلى تخصيص وقت قصير لعرض أحوال الطقس من خلال النشرة.

وهي الفقرة الأكثر أهمية على القناة، حيث تقوم القناة بعرض أبرز الأحداث العالمية والمحلية التي تشهدها دول العالم في عجالة، بالإضافة إلى تخصيص وقت قصير لعرض أحوال الطقس من خلال النشرة. برنامج كلينك: وهي الفقرة الطبية التي تخصصها القناة من خلال التعاون مع بعض الأطباء الخليجيين لحل بعض المشاكل الصحية، وعرض الأمراض وعلاجاتها، كالأمراض المزمنة، والأمراض النفسية والجلدية كذلك، كما توفر خطاً سريعاً للتمكن من عرض مشكلات المواطنين وحلها على الهواء مباشرة.

وغيرها من البرامج الرائعة التي تُقدم بشكل مميز على قناة الراي الكويتية، وبذلك تعرفنا على تردد قناة الراي الجديد في الشرق الأوسط رسميًا.