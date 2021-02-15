أسماء المترقين في وزارة التعليم السعودية وطباعة الترقية

أسماء المترقين في وزارة التعليم السعودية، بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم في السعودية من إجراءات الترقية التي تخص الكثير من العاملين في القطاع التعليمي، قامت بالوزارة بالإعلان عن أسماء المترقين في وظائف وزارة التربية والتعليم، وهو ما أسعد جميع العاملين بالكادر التعليمي فهو بمثابة اعتراف من وزارة التعليم بمجهود العاملين بها وتحفيزًا لهم على السعي والاستمرار.

الترقيات الجديدة في وزارة التربية والتعليم

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الترقيات الجديدة الخاصة بها التي شملت الكثير من الإداريين والموظفين في الكادر التعليمي، أوضحت أن الأسماء الذي تشملهم الترقية سيتم إرسال رسالة نصية إليهم بالقرار الجديد، أو يمكن التعرف على نتيجة ترقيات وزارة التربية والتعليم من خلال نظام فارس التعليمي، ولكن وفرت الوزارة كذلك وسيلة أسرع للتعرف على نتائج ترقية وزارة التعليم، وهي من خلال ملفات تحمل جميع الأسماء الذين تشملهم الترقية، على أن يتم العمل بالوظيفة الجديدة المعلن عنها بدايةً من صدور تاريخ الترقية، والجدير بالذكر أن تلك الترقيات تساعد وتحفز الكثير من العاملين على العمل الجاد والسعي للوصول إلى مستويات وظيفية أعلى.

أسماء المترقين في وزارة التعليم السعودية

يمكن التوصل للأسماء الذين تشملهم ترقيات الوزارة الجديدة كالتالي:

للإطلاع على الأسماء المترقية من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية “ اسماء الترقيات ” مع العلم أن عددهم 28 موظف.

وللإطلاع على الأسماء المترقية من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة “ اسماء المترقين ” مع العلم أن عددهم 916 موظف.

وللإطلاع على الأسماء المترقية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعة ” اسماء المترقين ” مع العلم أن عددهم 1115 موظف.

وللإطلاع على الأسماء المترقية من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة ” اسماء المترقين ” مع العلم أن عددهم 2723 موظف.

وللإطلاع على الأسماء المترقية من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة ” اسماء المترقين ” مع العلم أن عددهم 2961 موظف.

وللإطلاع على الأسماء المترقية من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة ” اسماء المترقين ” مع العلم أن عددهم 906 موظف.

وللإطلاع على الأسماء المترقية من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة “ اسماء المترقين ” مع العلم أن عددهم 467 موظف.

وللإطلاع على الأسماء المترقية من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة ” اسماء المترقين ” مع العلم أن عددهم 367 موظف.

وللإطلاع على الأسماء المترقية من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشر ” اسماء المترقين ” مع العلم أن عددهم 97 موظف.

طريقة طباعة الترقية من نظام فارس

على الموظف تقديم جميع الأوراق المطلوبة للهيئة المختصة أولًا حتى يسهل عليه الحصول على مباشرة العمل، ويمكن طباعة تقرير الترقية من خلال زر الطباعة الموجود بصفحة تأكيد البيانات.