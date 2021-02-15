أخبار اليمن : جريحة بانفجار قنبلة عنقودية شمال صنعاء

جريحة بانفجار قنبلة عنقودية شمال صنعاء
أصيبت امرأة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق للعدوان السعودي على مديرية همدان بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في منطقة ريعان بمديرية همدان، ما أدى إلى إصابة أشواق صالح الريعاني (25 عاماً) بجروح خطيرة.
الجدير بالذكر، أن انفجار مخلفات عشرات القنابل العنقودية والصواريخ السعودية تسبب ـ ولايزال ـ في استشهاد وجرح مئات المواطنين المدنيين أغلبهم من الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص محافظة صعدة.
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