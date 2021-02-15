سفير الإمارات لدى إسرائيل يؤدي اليمين القانونية

أدى السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة، الأحد، اليمين القانونية كسفير معين لدى دولة إسرائيل أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
جاء ذلك خلال مراسم اعتماد وتعيين عدد من السفراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتمنى الشيخ محمد بن راشد للسفير الخاجة التوفيق في مهمته والعمل بجد و صدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولتي الإمارات وإسرائيل بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة.
وكان قد صادق مجلس الوزراء في الإمارات في 24 يناير على إنشاء سفارة للدولة في تل أبيب بدولة إسرائيل، في أول اجتماع له بعام 2021.
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