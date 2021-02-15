السرب.. فيلم يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة

لقي برومو فيلم "السرب" تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من نشره على صفحة تامر مرسي منتج الفيلم.

وفيلم السرب يتناول ملحمة الجيش المصري في مطاردة الإرهابي هشام عشماوي في مدينة درنة الليبية.

ونشر مرسي عبر صفحته يقول: "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض.

وتابع: "هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" مصحوبا ببرومو فيلم السرب."

وحصد البرمو التشوقي للفيلم، آلاف المشاهدات بعد أقل من نص ساعة من بث الفنان أحمد السقا بطل الفيلم، البرومو التشويقي للفيلم من خلاله، كما حقق آلاف المشاهدات عبر صفحة تامر مرسي، ليتحول البرمو إلى تريند في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقت وجيز.

وتضمن البرومو"، في بدايته مقطعاً مصوراً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 15 فبراير 2015، يقول فيها : :شعب مصر العظيم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب بالقصاص من هؤلاء القتلة".

15 فبراير 2015

وفي 15 فبراير بثّ تنظيم داعش الإرهابي فيديو لعملية ذبح المصريين الأقباط المختطفين. وأظهرت الصور معاملة مشينة من عناصر التنظيم للأسرى، حيث ساقوهم واحداً واحداً. وأظهرت إحدى الصور تلون مياه البحر بلون الدم، في استعراض متوقع من التنظيم الدموي.

وفي اليوم التالي أعلنت القيادة العامة للجيش المصري في بيان أن "القوات المسلحة وجهت ضربة جوية ضد أهداف تابعة للتنظيم الإرهابي داعش.

وجاءت غارات الجيش المصري بعد ساعات من نشر جماعة متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش مقطع فيديو لقتل21 قبطيا ذبحا في ليبيا.

من جانبه قال الناقد السينمائي طارق الشناوي، لسكاي نيوز عربية، إن إنتاج الدولة لعمل درامي يوثق بطولات الجيش المصري، ويعتبر توثيقاً تاريخيا رائعا ً للمرحلة الحالية، خاصة وأن الأحداث قريبة، ورأيناها جمعيا، خلال سنوات قليلة مضت.

وأضاف: "يجب أن نحيي الشركة المتحدة وتامر مرسي على هذا العمل الرائع، والتأكيد على أن الدولة بتاخد الحق، وأن مصر قادرة على إنها تسترد حقوقها، والضربة كانت قوية جداً ضد الإرهابيين، ومن هنا أوجه التحية العظيمة للجيش المصري أن جعلنا نرى الوثيقة لتدعيم الفن وتوثيقه."