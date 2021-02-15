مطار هيثرو يحذر من الفوضى بينما تستعد بريطانيا لفرض الحجر الصحي بالفنادق على المسافرين

حذرت سلطات أكبر مطار في المملكة المتحدة الحكومة من أنها غير مستعدة لطرح خطة جديدة لإجبار المسافرين على الحجر الصحي في الفنادق بسبب "ثغرات كبيرة" في اللوائح.
وذكرت سلطات مطار هيثرو البريطانية في بيان "لقد عملنا بجد مع الحكومة لمحاولة ضمان التنفيذ الناجح للسياسة اعتبارًا من يوم الاثنين، ولكن لا تزال هناك بعض الثغرات الكبيرة ولم نتلق بعد التطمينات اللازمة .. وسنواصل العمل بشكل تعاوني مع الحكومة خلال في عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف الـمتحدث باسم هيثرو "لكن يجب على الوزراء التأكد من وجود موارد كافية وبروتوكولات مناسبة لكل خطوة من العملية الشاملة من الطائرة إلى الفندق لتجنب المساس بسلامة الركاب والعاملين في المطار" .
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