قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد، تهتم المملكة السعودية بالمحافظة على حقوق الوافدين العاملين إليها وقامت بتقديم العديد من الخدمات الهامة بجانب قانون العمل السعودي للوافدين الذي تم تحديده لتوضيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمحافظة عليه

حيث تعتبر المملكة السعودية من أهم الدول التي يأتي إليها الوافدين للعمل بجانب أنها تهتم بالمحافظة على حقوق العاملين والوافدين وبالتالي تم إصدار قانون العمل الجديد للحفاظ على جميع حقوقهم، لهذا سوف مطعم فمن خلال السطور القادمة على قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد.

قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض القوانين والتعليمات التي ينبغي تنفيذها للقطاع الخاص المحافظة على حقوق الجميع من الموظفين والعاملين وأصحاب الأعمال واليكم القوانين كالآتي:

أولا ينبغي أن يدخل العامل المملكة السعودية بطريقه مصلح بها، وأن يكون هذا الشخص الوافد من أصحاب الكفاءة المهنية أو من ضمن الفئات التي تحتاج إليها البلاد، بجانب أن هذا العامل يتمم منحة إجازة سنوية لمدة 21 يوم ويمكن أن تزداد إلى ثلاثين يوما إذا عمل هذا الشخص لمدة خمس سنوات بشكل متواصل.

قانون العمل السعودي الجديد

يتم السماح للعامل الحصول على إجازة يوم واحد في حالة حدوث مناسبة أول مولود، أما بالنسبة للزواج يتم أخذ إجازة لمدة ثلاثة أيام أما في حالة وفاة زوجة أو أصوله أو فروعه لمدة ثلاثة أيام وينبغي أن يكون صاحب العامل تحت مسؤولية صاحب العمل بجانب إلى أهمية ألا يقوم صاحب هذا العمل بعدم إعطاء هذا العامل الراتب الخاص به، ولا يتم السماح له بحجز جزء من الراتب الخاص بها.

يجب إلا يقوم العامل بأداء ساعات العمل غير المجتمع بها وينبغي إبلاغه بإجازته قبل 30 يوماً، و يقوم بتسهيل العمل يتم العمل على تنفيذ أحكام نظام العمل، أما موظفي الجهاد الخاصة حيث يقوم قانون العمل الخاص بالقطاع الخاص للعامل دفع نصف راتب العامل كل سنة إذا مضى من سنتين إلى خمس سنوات وتزداد بكامل لمن ظل لمدة خمس سنوات كم مكافأة نهاية الخدمة.