أخبار اليمن : فلكي يمني: انتهاء موجة البرد وتحسن الأحوال الجوية

فلكي يمني: انتهاء موجة البرد وتحسن الأحوال الجوية
طمأن الخبير في علم الفلك والأرصاد الجوية الفلكي محمد عياش، المزارعين اليمنيين بانتهاء موجة البرد التي شهدتها اليمن، وعدم وجود أي تأثيرات على محاصيلهم الزراعية.
وقال الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، نُنوه للإخوة المُزارعين في المناطق الجبليةِ المُرتفعه، وخاصةً اولئِك الذين لايزالوا مُتخوفين من عودة الأجواء الباردة، بأن موسم الشتاء قد إنتهاء، والأجواء الباردة ودعتنا وبِلا رجعه إن شاء الله.
واشار الفلكي محمد عياش في وقت سابق، إلى أن الأجواء ربيعيه دافئِه مع إرتفاع نوعي وكبير في درجات الحرارة، لِتُصبِح الأجواء أكثر إعتدلاً أثناء الليل في المناطق الجبليه خلال النصف الثاني من شهر فبراير وإعتباراً من الإسبوع القادم.
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