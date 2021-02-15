بوتين : الاحتجاجات المؤيدة لنافالنى جاءت بسبب التذمر من كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسا اليوم"، قال: "فى ما يتعلق بحقيقة أن الناس خرجوا إلى الاحتجاجات ليس بسبب هذا الشخص.. نعم، ربما تكون على حق. فالشخص المعنى يتم استخدامه الآن، وعلى وجه التحديد عندما يكون الناس فى جميع بلدان العالم، بمن فيهم نحن متعبين، يتبلور التذمر العام وينشأ الاستياء، بما فى ذلك فى ما يتعلق بالظروف التى يعيشها الناس وخاصة على مستوى الدخل".

وأضاف: "عندما يبدأ الشخص فى العيش بشكل أسوأ، يبدأ فى لوم السلطات على ذلك.. هذا هو قدر الرؤساء.. لا يمكن فعل شيء حيال ذلك".

وتابع: "هم يحاولون استغلال ذلك فى أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى. إنهم يحاولون الاستفادة من ذلك، والأمور لما كانت بهذا الحجم لولا تراكم الإرهاق والتذمر من الوضع المالى بشكل عام لدى المواطنين".

وشدد بوتين على أنه "فى ظل الوضع الحالى، يجب على السلطات التحلى بالصبر والعمل بشكل متوازن، وليس إغراق المشاكل بالمال".