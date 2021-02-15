اليمن : طيران تحالف دعم الشرعية يدمر تعزيزات حوثية فى مأرب

وحسبما أفادت قناة "العربية الحدث"، أكد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، فى بيان له، أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الإرهابية فى جبهات صرواح والمخدرة، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التى كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.
كانت مدفعية الجيش اليمنى، قد استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية فى مواقع متفرقة بصرواح، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.
تأتى هذه الضربات لطيران التحالف والقصف المدفعى لقوات الجيش، على وقع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية فى مختلف جبهات القتال بمديرية صرواح، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف الانقلابيين.
وفى سياق متصل، أعلنت قوات الجيش اليمنى، أمس الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثى الانقلابية، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية فى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
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