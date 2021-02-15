نفذت عمليات اغتيال ضد نشطاء.. القبض على عصابة الموت في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، القبض على عصابة الموت، والتي نفذت عمليات اغتيال ضد نشطاء عراقييين.

وقال الكاظمي وفق ما نقلته العربية السعودية إن العدالة العراقية لن تنام، مؤكدا: "غدا القصاص من قتلة ريهام والهاشمي".

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق بحاجة الى إصلاح شامل وبنيوي.

وقال صالح في كلمته بمناسبة يوم الشهيد إن "هناك حاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب"، مبينا أن "العراق امام مفترق طرق اما العودة الى الوراء بنزاعات واصطفافات مذهبية وقومية، واما التقدم نحو بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض القانون على الجميع".

وشدد على "ضرورة عدم السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، لأنه لا امن ولا استقرار في المنطقة بلا امن واستقرار وسيادة العراق ودوره الريادي الاقليمي والدولي".

وأشار إلى أن "الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب أفرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق".

وأضاف صالح "العراقيون يستحقون أفضل مما هم فيه اليوم، ويقينا هذا لن يتحقق بين ليلة وضحاها، ولن يتحقق من دون تراكمية التجارب الناجحة، ولن يتحقق في مناخ المناكفات واستهداف بعضنا الآخر، الإصلاح يحتاج قلوب متآلفة.. وعقل واعي لظروف العراق وخصوصيته".