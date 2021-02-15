شحن جواهر فري فاير 2021 free fire مجانا من خلال متجر جوجل بلاي بالكود المجاني

يتساءل عدد هائل من الأشخاص عن كيفية شحن جواهر فري فاير 2021 free fire مجانا حيث أنهم راغبين شحن الجواهر، ومن الجدير ذكره أن لعبة فري فاير تُعد واحدة من أشهر الألعاب الالكترونية في الآونة الأخيرة، التي اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي المقاهي والكافيهات في حديث الشباب، ويُذكر أنها تعتبر واحدة من أكثر ألعاب باتل رويال في الوطن العربي التي نالت شهرة واسعة للغاية، ويتساءل العديد سؤالاً وهو كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا وهذا ما سوف نجيب عليه من موقعنا ثقفني سنوضح طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً عن طريق id.

لعبة فري فاير من الممكن أن يمارسها أي شخص من خلال أي جهاز جوال بأنواعهم المختلفة، سواء كان يعمل بالأندرويد أو بنظام الأي أو إس على أجهزة الأيفون، ومن الممكن أيضاً ممارسة لعبة free fire على جهاز الكمبيوتر، وتعد الجواهر هي العملة الافتراضية في اللعبة، والتي يستخدمها اللاعبين لشراء أغراضهم في اللعبة، ويحتاج اللاعبين لهذه العملات من الجواهر سواء كانوا لاعبين مبتدئين أو لاعبين محترفين نظراً أنها تفيدهم في شراء ما يحتاجونه من الإضافات لتلك اللعبة، وسنوضح الأدوات التي يمكن شرائها بعد يقوم اللاعبين بشراء العملات من موقع شحن جواهر فري فاير id.

الخطوة الأولى: عليك أن تفتح اللعبة، وستجد في أعلى اللعبة مكان الجواهر على شكل جوهرة زرقاء.

الخطوة الثانية: اضغط عليها، وستوصلك إلى الصفحة المخصصة لشراء الجواهر، اختار كمية الجواهر التي ترغبها والمبلغ التي ترغب دفعه.

الخطوة الثالثة: اختر طريقة الدفع عن طريق متجر شحن فري فاير “جوجل بلاي”.

الخطوة الرابعة: سيطلب منك حساب الجيميل الخاص بك، قم بإدخاله على الفور، واضغط استمرار.

الخطوة الخامسة: اختار طريقة الدفع في شحن جواهر فري فاير 2021 مجانا عن طريق الأكواد المجانية.

خطوات شحن جواهر فري فاير مجاناكيف تشحن جواهر فري فاير مجانا

يستطيع لاعبي لعبة فري فاير 2021 أن يقوموا بشراء بطاقات المعارك الشهيرة، والتي تُعرف باسم الباطل باس، بالإضافة إلى أزياء المحاربين والأدوات والسكنات، وغيرها، وذلك بعد أن يقوموا بشراء الجواهر من خلال رابط شحن جواهر فري فاير مجانا، ومن الجدير ذكره أننا قمنا بشرح الخطوات أعلاه بالتفاصيل.