رابط التسجيل في المنحة التركية الموقع الرسمي 2021 الشروط والمميزات

رابط الموقع الرسمي للمنحة التركية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار والتفاصيل عن تقديم المنحة التركية 2021 وما هي الشروط الواجب توافرها من أجل التقديم في المنحة التركية 2021، حيث احتلت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة عبر محرك جوجل طريقة التسجيل في المنحة التركية 2021، كما يرغب الكثير من الراغبين في التقديم على المنحة التركية الحصول على رابط الموقع الرمس للمنحة التركية من أجل إتمام عملية التسجيل والفوز بالمنح التركية الدراسية.

الموقع الرسمي للمنحة التركية 2021

تقديم المنحة التركية 2021 ، تُعد المنحة التركية المُقدمة من الحكومة هي واحدة من أنجح وأفضل المنح الدراسية على الإطلاق مقارنة بالمنح الدراسية الأخرى في جميع الدول، والمنحة التركية يتم منحها لجميع المراحل الدراسية المختلفة بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه وتشمل عدد كبير وهائل من التخصصات التي يتم إتاحتها بعدد من اللغات الإنجليزية أو اللغة التركية، فإذا كنت تبحث عن رابط التقديم على المنحة التركية 2021 تابع المقال.

وبخلاف رابط الموقع الرسمي للمنحة التركية 2021 ، سنبدأ أولاً بتعريف شروط التسجيل في المنحة التركية 2021 والتي أعلنت عنها الحكومة التركية لجميع من يرغب بالتقديم على المنحة التركية لهذا العام، علماً أن المنحة التركية يتم التقديم عليها كل عام مع بداية العام الدراسي أو بداية موعد التحضير للبكالوريوس أو الماجستير وغيرها من الشهادات القيمة.

شروط التسجيل في المنحة التركية 2021

أوضحت الجهات المختصة شروط التقديم في المنحة التركية 2021 والتي جاء على رأسها أن يكون المتقدم أجنبي الجنسية أي ليس تركياً، أن يكون المتقدم لم يسبق له التسجيل في المنحة التركية بالجامعات التركية، أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، أن يتم تقديم مستندات جامعية تثبت أنه سيتخرج هذه السنة مثل طلبة المعياري أو الثانوي في سوريا، وفيما يخص طلاب الماجستير والدكتوراه فيجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية المعتمدة أو كشف علامات يثبت التخرج.

كما يُشترك أن يكون معدل الاختصاص لطلاب الطب والصيدلة 90%، أما فيما يخص باقي التخصصات يُشترط أن معدل الاختصاص 70% للفرع العلمي و60% للفرع الأدبي،وفي حالة الرغبة بممارسة اللغة الإنجليزية بدلاً من اللغة التركية يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة دولية.

مميزات المنحة التركية 2021

هناك العديد من المميزات للمنحة التركية التي ضمنها تعمل على التمويل والدعم الكامل لكافة التكاليف من أقساط الجامعة إلى بدل سكن وتأمين صحي بالإضافة إلى تغطية كافة التكاليف الخاصة بالسفر والفيزا، ومنح راتب شهري منتظم، كما يحصل المتقدم للمنحة التركية على تذاكر سفر مدفوعة، ويحصل المقبولين في المنحة التركية على بطاقة طالب بسعر مخفض يصل إلى 50 ليرة شهريا في إسطنبول والتي تتيح للطالب ركوب الباص 200 مره شهريا.

موعد التسجيل في المنحة التركية 2021

تم الإعلان عن موعد التسجيل في المنحة التركية 2021 لمرحلة البحوث العلمية، ومرحلة البكالوريوس والماجستير، والتي يُمكنكم التعرف عليها من خلال ما هو موضح أدناه.

موعد تقديم المنحة التركية 2021 مرحلة البحوث العلمية:

فتح موعد التقديم خلال الفترة الأولى 1 ديسمبر 2020 التقديم إغلاق موعد التقديم خلال الفترة الأولى 24 فبراير 2021 التقديم إعلان نتائج المنحة للفترة الأولى أبريل 2021 النتائج فتح موعد التقديم خلال الفترة الثانية 1 أبريل 2021 التقديم إغلاق موعد التقديم خلال الفترة الثانية 30 يونيو 2021 التقديم إعلان نتائج المنحة التركية الفترة الثالثة يوليو 2021 النتائج فتح موعد التقديم الفترة الثالثة 1 يوليو 2021 التقديم إغلاق موعد التقديم الفترة الثالثة 30 سبتمبر 2021 التقديم إعلان نتائج المنحة التركية 2021 للفترة الثالثة أكتوبر 2021 النتائح فتح باب التقديم خلال الفترة الرابعة 1 أكتوبر 2021 التقديم إغلاق باب التقديم خلال الفترة الرابعة 31 ديسمبر 2021 التقديم إعلان نتائج المنحة التركية للفترة الرابعة يناير 2022 النتائج

موعد التسجيل في المنحة التركية 2021 مرحلة البكالوريوس والماجستير:

فتح موعد التقديم على المنحة 10 يناير 2021 فتح باب التقديم إغلاق موعد التقديم على المنحة 20 فبراير 2021 إغلاق باب التقديم موعد تقييم الطلبات فبراير – مايو 2021 تقييم الطلبات منحة الحكومة التركية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير موعد المقابلات في المنحة التركية مارس – يونيو 2021 المقابلات موعد إصدار النتائج في المنحة يوليو 2021 النتائح تاريخ إصدار الفيزا الدراسية إلى تركيا يوليو – أغسطس 2021 الفيزا الدراسية السفر إلى تركيا والالتحاق بالجامعات التركية 10 – 20 سبتمبر 2021 بداية البرنامج الدراسي في تركيا

طريقة التسجيل في المنحة التركية 2021

وأما فيما يخص طريقة التسجيل في المنحة التركية 2021 ، نضع بين أيديكم فيديو توضيحي قصير يشرح كيفية التسجيل في المنحة التركية عبر الموقع الرسمي لها من خلال بعض الخطوات التي يجب اتباعها بكل دقة لإتمام عملية التقديم.

رابط موقع التسجيل في المنحة التركية 2021

بخصوص رابط الموقع الرسمي للمنحة التركية 2021 ، يُمكن الدخول على رابط موقع المنحة التركية، والذي يُمكنكم من خلالة الإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص المنحة التركية 2021 ، أما بخصوص رابط التسجيل في المنحة التركية 2021 فيكون من خلال الدخول عبر الرابط tbbs.turkiyeburslari.gov.tr، وبعد الدخول يجب اتباع كافة الخطوات الموضحة لإتمام عملية التقديم على المنحة التركية 2021، هذا وسوف نتابع معكم المزيد من الأخبار الهامة بخصوص إعلان نتائج المنحة التركية 2021 ، وأسماء المقبولين في المنحة التركية 2021، تابعوا معنا من خلال ما نرصده من تقارير متتالية تخص ذات الشأن.