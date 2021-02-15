التحالف يعترض طائرة مفخخة حوثية تستهدف السعودية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد المتحدث الرسمي أن محاولات الميليشيا الحوثية الارهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب. وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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